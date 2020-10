Schifffahrt kommt schnell wieder aus dem Tal

Die internationale Containerschifffahrt hat sich von den Folgen der Coronapandemie schneller als erwartet erholt. Im laufenden Jahr sei nur noch mit einem Minus des weltweiten Containertransports von 4,1 Prozent zu rechnen, teilte Rolf Habben Jansen, der Vorstandsvorsitzende der Reederei Hapag-Lloyd, in Hamburg mit. Er berief sich dabei auf internationale Spezialberatungsunternehmen. Im April hatte Hapag-Lloyd noch einen Rückgang von 10,6 Prozent erwartet.

"Niemand hat damit gerechnet, dass die Nachfrage wieder so steigen würde", sagte Habben Jansen. Ein Grund könnte sein, dass die Konsumenten weniger Geld für Restaurants, Konzerte, Kinos und Bars ausgegeben haben und dafür mehr für Haushaltsgegenstände oder Möbel, da sie sich verstärkt in ihren Wohnungen aufgehalten haben. So sind in einigen Fahrtgebieten schon seit August wieder mehr oder größere Schiffe unterwegs als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.