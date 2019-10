Schiff Open Arms rettet 45 Migranten vor Lampedusa

Das Rettungsschiff Open Arms hat am Samstagabend 45 Migranten 30 Seemeilen südlich von Lampedusa gerettet. Die Migranten befanden sich an Bord eines Holzbootes, das in Seenot geraten war. Die Rettung erfolgte in maltesischen Gewässern, teilte die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms, Betreiberin des Schiffes, mit.

Die Hilfsorganisation bemängelte, dass sie die maltesischen Rettungskräfte alarmiert habe, diese hätten jedoch auf die Hilferufe nicht reagiert. Daraufhin habe die Crew der Open Arms beschlossen, selber die Migranten zu retten, die mehrheitlich aus Eritrea, Somalia, Bangladesch, Guinea und Sierra Leone stammen.

Das Boot war von Zwara in Libyen abgefahren. Die Migranten wurden an Bord behandelt. Noch unklar ist, wohin sie jetzt gebracht werden sollen.