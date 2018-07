Schiff mit 106 Migranten an Bord auf Sizilien eingetroffen

Ein irisches Schiff mit 106 Migranten an Bord ist am Samstagabend im sizilianischen Hafen Messina eingetroffen. Die Migranten wurden in libyschen Gewässern von dem irischen Schiff gerettet, das im Rahmen der EU-Mission Eunavformed im Mittelmeer unterwegs ist. An Bord des Schiffs "Samuel Beckett" befanden sich unter anderem eine schwangere Frau und elf Minderjährige, meldeten italienische Medien.

Das Schlauchboot in den Migranten an Bord war von Libyen abgefahren. Am Montag plant der italienische Premier Giuseppe Conte ein Treffen mit Innenminister Matteo Salvini, berichteten italienische Medien am Sonntag. Die beiden wollen weitere Vorschläge für den Umgang mit der Flüchtlingsproblematik entwickeln, die bei dem EU-Innenministertreffen in Innsbruck kommende Woche vorgestellt werden sollen.