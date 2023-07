Kinder fuhren tagelang auf Schiffsruder über Atlantik

Auf dem Ruder eines Containerfrachters, der bei einem Flüchtlingsboot auf dem Atlantik vor den zu Spanien gehörenden Kanaren gestoppt hatte, waren unerkannt auch zwei blinde Passagiere aus Nigeria gesessen. Sie wurden erst entdeckt, als das Schiff Stunden später den Hafen von Las Palmas auf Gran Canaria erreichte, wie die Hafenpolizei auf Twitter mitteilte.

Die beiden Buben, deren genaues Alter nicht genannt wurde, müssen verzweifelt gewesen sein, als der Containerfrachter "MSC Marta", auf dessen schmalem Ruder sie nur etwa einen guten Meter über dem Wasser lagen, am Montag die Maschine abstellte, aber weit und breit kein Land in Sicht war.

Wo genau die beiden Buben auf das Ruder geklettert waren, wurde nicht mitgeteilt. Laut dem Schiffsortungsdienst vesselfinder.com hatte die "MSC Marta" den Hafen von Lomé, die Hauptstadt Togos in Westafrika, am 4. Juli mit Kurs Kanaren verlassen. Zuvor war sie am 2. Juli von Lagos in Nigeria Richtung Lomé in See gestochen.