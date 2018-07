Schieder attackiert Sobotkas Amtsführung

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder hat zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause eine negative Bilanz über das vergangene halbe Jahr gezogen. Im Fokus der Kritik stand vor allem Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Dessen Vorsitzführung sei nicht überparteilich, vielmehr sei er "Erfüllungsgehilfe" der türkis-blauen Koalition, kritisierte er am Montag in einer Pressekonferenz.

Erwartungsgemäß hagelte es in Schieders Bilanz auch heftige Kritik an der Regierung selbst, die Gesetze durchpeitsche, zuletzt jenes zum Zwölf-Stunden-Tag für Arbeitnehmer. Und auch die Demokratie sieht der SPÖ-Klubobmann durch ÖVP und vor allem FPÖ in Gefahr. Angriffe auf den ORF sowie dessen Journalisten richteten sich auch gegen die Meinungsfreiheit. Auch bei Themen wie Integration, Soziales und Bildung sei die Performance schlecht.