Schichtwechsel bei Semesterferien: Zweite Staffel beginnt

Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bekommen am Freitag rund 340.000 Schülerinnen und Schüler ihr Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, und starten dann in die einwöchigen Ferien. Die letzte der drei Ferienstaffeln beginnt dann am 21. Februar für die rund 350.000 Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich und der Steiermark.

Für rund 450.000 Kinder und Jugendliche in Wien und Niederösterreich neigen sich die Ferien unterdessen dem Ende zu. Mit ihrer Rückkehr ins Klassenzimmer am Montag gelten dann für die Jüngsten geänderte Maskenregeln: An den Volksschulen darf am Sitzplatz wieder die Maske abgenommen werden. In allen anderen Schultypen muss weiter durchgängig Mund-Nasen-Schutz bzw. in der Oberstufe FFP2-Maske getragen werde. Bereits seit 7. Februar ist für alle Schülerinnen und Schüler wieder Turnen ohne Maske erlaubt.