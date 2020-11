Scheune in NÖ niedergebrannt - ein Schwerverletzter

In Wolfsgraben im Bezirk St. Pölten ist in der Nacht auf Sonntag eine Scheune niedergebrannt. Ein Mann, der sich in der landwirtschaftlichen Lagerhalle befand, als das Feuer ausbrach, erlitt schwere Brandverletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf APA-Anfrage. Die Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses wurden in Sicherheit gebracht. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude wurde durch die Feuerwehr verhindert.

Die genaue Brandursache sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Man gehe aber von einem Unfall mit einem Holzofen, der sich in der Halle befindet, aus, sagte ein Sprecher der Polizei.