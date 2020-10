Scherak verlangt beim U-Ausschuss Läuterung von Sobotka

NEOS-Vizeklubchef Nikolaus Scherak kritisiert die jüngsten medialen Äußerungen über den Ibiza-Untersuchungsausschuss von Nationalratspräsident und Ausschussvorsitzendem Wolfgang Sobotka (ÖVP). Sobotka habe das parlamentarische Instrument wiederholt öffentlich infrage gestellt und diskreditiert, so die Kritik.

Den Vorwurf begründete Scherak damit, dass Sobotka etwa den pinken Fraktionsmitgliedern Stephanie Krisper und Helmut Brandstätter medial Politik-Show, Halbwahrheiten und Unwahrheiten unterstellt oder die Kosten des Ausschusses in den Vordergrund gerückt habe. Scherak verlangt daher von Sobotka, die Anschuldigungen zu konkretisieren oder diese umgehend zurückzunehmen. Auch wäre im Sinne des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in die parlamentarische Kontrolle angebracht, dass Sobotka die Vorsitzführung an die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) übertrage.