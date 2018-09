Schelling und Rüegg wollen bei Heim-Rad WM glänzen

Die beiden Schweizer Patrick Schelling und Lukas Rüegg vom Team Vorarlberg wollen im Team der Eidgenossen bei der Rad-Heim WM in Innsbruck glänzen.

„Seit 30 Jahren fahren wir Radrennen und haben schon viele tausende Kilometer an Straßen gesehen. Was aber am Sonntag auf Patrick Schelling im WM Rennen der Elite über 258 Kilometer wartet, da wird man schon mehr als ehrfürchtig. Gestern sind wir mit den Autos der WM Organisation (wir die sportlichen Leiter sind als VIP Fahrer für die WM im Einsatz) die „Hölle“ abgefahren – die letzten 12 Kilometer des Rennens. Steil ist ok, aber die fast 30% ist schon mehr als was wir bisher gesehen haben. Diese Steigung stellt alles in den Schatten was bisher war. Ein Automatic Auto rollt normalerweise nicht zurück wenn man stehen bleiben muss – hier schon!“