Scheidung, Verzweiflung und nun noch Strafverfahren

48-jährige Nochgattin wurde von Mann im Straßenverkehr zu Tode erschreckt.

Der gutverdienende Angeklagte wird wegen Nötigung im Straßenverkehr nach zweieinhalb Stunden Prozess zu 4500 Euro Strafe verurteilt. Die Hälfte davon wird bedingt ausgesprochen. Er und Opfer sind in einem Scheidungsverfahren gefangen, ausgesehen hatte es anfangs noch so positiv, mit dem Drängen, aus dem Haus auszuziehen, kippte offenbar die Stimmung. Rund zwei Stunden nach der Scheidungsverhandlung begegneten sich die Nocheheleute in ihren Autos auf der Straße und behaupteten, jeweils der andere sei auf den „Gegner“ zugefahren.