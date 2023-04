Scheidendes Werk-X-Duo hat Abschiedsmarathon gestartet

Es ist ein fast megalomanischer Theatermarathon, mit dem sich die Intendanten Ali M. Abdullah und Harald Posch derzeit vom Wiener Werk X verabschieden. Mit gleich vier Erstaufführungen von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek sagen die beiden ihrem Haus adieu, nachdem ihr Vertrag nicht mehr verlängert wurde. Die ersten beiden der jeweils von verschiedenen Regieteams kanalisierten Texttsunamis machten am Donnerstag den Aufschlag - und das teils wörtlich.

Und doch verstrickt man sich darin - am Ende ganz wörtlich in den überdimensionalen Nadeln und Seilfäden, die sich am Spielort finden. Gestaltet hat diesen Kunststar Katrina Daschner, die für alle vier Inszenierungen einen dreidimensionalen Hintergrund geschaffen hat, in dem eine mit Spitzen versehene, stilisierte Vagina das Zentrum bildet. Vor diesem Kastrationsmenetekel werden in den kommenden Wochen auch noch "Das Licht im Kasten" und "Tod-krank.doc" zu sehen sein - jeweils in unterschiedlichen Konstellationen der Zusammenstellung, bevor am 13. Mai mit allen vier Arbeiten am Stück ein monumentaler Schlusspunkt gesetzt wird.