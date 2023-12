Scheichs fordern 713 Millionen Euro von Benko und Signa

Der Staatsfonds von Abu Dhabi, Mubadala, verlangt offenbar mehr als eine Milliarde Euro für Investitionen vom Signa-Firmennetzwerk und seinem Gründer René Benko zurück. Das berichtete das Nachrichtenmagazin "profil" (online) am Mittwoch unter Verweis auf Unterlagen des Sanierungsverwalters der Signa Holding.

Prozess-Sperre beantragt

Benko in Abu Dhabi nicht unbekannt

Gelistet sei in den Unterlagen außerdem ein zweites Schiedsverfahren, das am 29. November eingereicht wurde. Die "Am 1 Real Estate Investment Management SCSP" mit Sitz in Luxemburg, die von den Sanierern ebenfalls Mubadala zugerechnet werde, fordere von Signa weitere 296 Mio. Euro - in Summe also mehr als eine Milliarde. Beide Eilschiedsverfahren fallen unter die Jurisdiktion des internationalen Handelsrechts und in die Zuständigkeit der Internationalen Handelskammer ICC.