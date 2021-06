"Nur geklopft": Scheibe von Wiener Straßenbahn eingeschlagen

Ein 35-Jähriger hat es Donnerstagabend nicht mehr rechtzeitig in eine Wiener Straßenbahn geschafft, die Türen waren bereits geschlossen und die Garnitur in der Knöllgasse in Favoriten unmittelbar vor der Abfahrt. Der Mann durchschlug daraufhin mit einer Faust eine Seitenscheibe, lief dann noch vor zum Einstieg beim Fahrer und drohte, ihn umzubringen. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und später auf freiem Fuß angezeigt.

"Der Fahrer hat sich in der Straßenbahn eingeschlossen und die Polizei gerufen", berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Am Ende durfte der 35-Jährige nicht mit der "Bim", sondern im Polizeiwagen mitfahren. Er habe gar kein Fenster einschlagen wollen, sondern lediglich "drei Mal geklopft", worauf die Scheibe einfach zu Bruch gegangen sei, verantwortete er sich.