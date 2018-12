Schauspielerin und Autorin Doris Mayer 60-jährig verstorben

Die österreichische Schauspielerin und Autorin Doris Mayer ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 60 Jahren nach kurzer Krankheit, wie Gunther Baumann als Freund im Auftrag der Familie gegenüber der APA bekanntgab. Mayer war mit dem 2014 verstorbenen Dramatiker und Drehbuchautor Bernhard Schärfl verheiratet.

Die am 1. Oktober 1958 in Eisenstadt geborene Mayer absolvierte ihre Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und debütierte am Schauspielhaus Graz, wo sie von 1977 bis 1979 dem Ensemble angehörte. Auf das Engagement folgte 1979/1980 eine Ausbildung am Actors Studio von Lee Strasberg in New York. Nach ihrer Rückkehr spielte sie unter anderem am Theater der Jugend, dem Theater in der Josefstadt und dem Volkstheater.