Schauspieler Walter Langer gestorben

Der Schauspieler Walter Langer, langjähriges Ensemble-Mitglied des Wiener Volkstheaters, ist Dienstagnacht im Alter von 89 Jahren verstorben, wie das Volkstheater bekannt gab. Der Kammerschauspieler habe durch seine Rollen in Gustav Mankers Nestroy-Ensemble bestochen, hieß es. Von 1965 bis 1984 spielte Langer am Volkstheater, danach war er bis 1991 Ensemblemitglied des Burgtheaters.

Langer wurde am 29. Oktober 1928 in Wien geboren. Er absolvierte von 1947 bis 1949 die Schauspielausbildung am Max Reinhardt Seminar. Mit der österreichischen Landesbühne gastierte er in Folge in Deutschland, Holland und der Schweiz und war Anfang der 1950er-Jahre an verschiedenen Wiener Bühnen engagiert.