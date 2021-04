Schauspieler Thomas Fritsch gestorben

Der Schauspieler Thomas Fritsch ist tot. Er wurde 77 Jahre alt, am Mittwoch sei er "friedlich entschlafen", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem näheren Umfeld. Zuvor hatte die Illustrierte "Bunte" berichtet. Der Sohn des Ufa-Filmstars Willy Fritsch kann auf eine jahrzehntelange Karriere in Film, Fernsehen und auf der Bühne zurückblicken.

Im Fernsehen war Fritsch vor allem mit Rollen in beliebten Serien wie "Eine wunderbare Familie", "Hallo Robbie", "Unser Charly" oder "SOKO 5113" präsent. Erfolge feierte er Ende der 1980er Jahre als Jockey in der Serie "Rivalen der Rennbahn" oder in der Serie "Drei sind einer zuviel". Schon als Teenager avancierte Fritsch zum Publikumsliebling. In Streifen wie "Julia, du bist zauberhaft" (1962) oder "Das große Liebesspiel" (1963) eroberte er die Herzen der Frauen. In der Edgar-Wallace-Satire "Der Wixxer" (2004) erlebte er sein Kinocomeback in der Rolle des Earl of Cockwood.