Schauspieler Thiemo Strutzenberger erhält den 3sat-Preis

Der oberösterreichische Schauspieler Thiemo Strutzenberger erhält den mit 10.000 Euro dotierten 3sat-Preis des diesjährigen Berliner Theatertreffens. Er wird für seine darstellerische Leistung in Stefan Bachmanns Inszenierung "Graf Öderland" geehrt. Er spielt in dem Stück von Max Frisch den Staatsanwalt Martin als "Hochrisiko-Öderland, für den die Trennlinien von Wachtraum und panischer Klarheit längst durchlässig sind", teilte die Jury am Dienstag mit.

Der 1982 in Kirchdorf an der Krems geborene Thiemo Strutzenberger absolvierte sein Schauspielstudium am Max Reinhardt Seminar in Wien. Währenddessen war er bereits im Ensemble des Burgtheaters. Später spielte er am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am Theater Neumarkt in Zürich, am Schauspielhaus Wien und am Theater Basel. Seit der Spielzeit 2019/2020 ist er Ensemblemitglied am Münchner Residenztheater.