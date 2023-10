Schauspieler-Streik in Hollywood: Verhandlungen gestoppt

Die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Streiks der Hollywood-Schauspielerinnen und -Schauspieler haben einen heftigen Dämpfer bekommen: Die Verhandlungen zwischen den großen Studios wie Disney und Netflix sowie der zuständigen Gewerkschaft über ein Ende des Arbeitskampfes wurden nach Angaben beider Seiten abgebrochen und vorerst ausgesetzt. Damit stehen die Dreharbeiten im US-Filmgeschäft auf unbestimmte Zeit weiter still.

Die SAG-AFTRA wies die Vorwürfe zurück und warf ihrerseits den Filmstudios "Mobbing-Taktiken" vor. Zudem verbreite die AMPTP "irreführende Informationen" über die Verhandlungen, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung der Schauspielergewerkschaft. Die Filmstudios hätten in der vergangenen Woche ein Angebot vorgelegt, "das schockierenderweise weniger wert war, als das, was sie vor dem Streik angeboten haben".