Schauriges Halloween: 20 Prozent aller Tierarten bedroht

20 Prozent aller in ihrem Bestand erfassten Tierarten weltweit sind vom Aussterben bedroht, hat die Weltnaturschutzorganisation IUCN erhoben, insgesamt rund 17.000. Mit Blick auf Halloween am 31. Oktober wurden im Wiener Tiergarten Schönbrunn daher einige Bewohner mit gruseligen Kürbissen überrascht, um auf das globale Sterben aufmerksam zu machen, darunter der Vietnam-Sikahirsch.

"Sikahirsche sind grundsätzlich weit verbreitet und gelten nicht als bedroht. Die Unterart der Vietnam-Sikahirsche, die wir seit 2017 im Tiergarten halten und auch erfolgreich nachzüchten, wurde allerdings in der Wildbahn vom Menschen bereits ausgerottet. Es leben heute nur noch wenige Tiere in geschützten Bereichen wie in Nationalparks in Vietnam, in Zoos und Zuchtstationen", sagte die zoologische Abteilungsleiterin Simone Haderthauer.