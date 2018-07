Schaurige Geräusche vom Saturn: Forscher wissen nun, woher sie kommen

2017 nahm die Weltraumsonde Cassini unheimliche Geräusche auf, die vom Saturn zu stammen schienen. Jetzt wissen die Wissenschaftler endlich, woher diese kommen.

Ursache der unbekannten Geräusche

Zunächst wussten die Wissenschaftler nicht woher die Geräusche stammten. Jetzt haben sie eine Antwort gefunden: Die Geräusche stammen wohl von Plasmawellen, die zwischen dem Planeten Saturn und seinem größten Mond Enceladus hin und her wandern. “Der Mond Enceladus ist wie ein Generator, der ständig eine große Menge Energie erzeugt” – so Ali Sulaiman von der University of Iyoha auf der Website der NASA. “Auf die generierte Energie “antwortet” der Saturn in Form von Plasmawellen, die er an seinen Mond schickt” – so Sulaiman weiter. Bei den auf den Aufnahmen zuhörenden Geräuschen, handelt es sich um Radiowellen, also nicht um Klang im eigentliche Sinne. Klänge wie auf der Erde benötigen Luft. Das Weltall ist aber ein luftleerer Raum. Deswegen hören sich die Aufnahmen so erdfremd und unheimlich an.