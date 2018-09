Schaubühnen-Leiter Ostermeier trickste Chinas Zensoren aus

Mit beredtem Schweigen hat Thomas Ostermeier die Zensoren in China ausgetrickst. Der 50-jährige Chef der Berliner Schaubühne sagte der Nachrichtenagentur AFP, die chinesischen Behörden hätten bei seinem Gastspiel von Henrik Ibsens Stück "Ein Volksfeind" in der Pekingoper Anfang September "alles getan, um einen Skandal zu vermeiden".

Zu Ostermeiers Inszenierung gehört eine Diskussion mit dem Publikum. Bei der ersten Aufführung nutzten Zuschauer dies, um Meinungsfreiheit einzufordern und über Unterdrückung zu berichten. “Die Neuigkeit verbreitete sich wie ein Flächenbrand in den sozialen Medien”, sagte Ostermeier, der derzeit an der Pariser Comedie Francaise Shakespeare inszeniert. Die chinesischen Behörden hätten daraufhin im Internet “alles gelöscht” und die Streichung der Publikumsdiskussion verlangt, sagte der Regisseur. Deshalb habe er sich für einen Kniff entschieden. Bei der zweiten Aufführung in Peking sei dem Publikum mitgeteilt worden: “Wir hätten gerne eine Diskussion mit Ihnen geführt, aber der dafür vorgesehene Schauspieler hat seine Stimme verloren. Ist Ihnen das auch schon einmal passiert?”