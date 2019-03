Schau zum Begründer der Konkreten Poesie in Graz

Was ist Konkrete Poesie? Und was Konkrete Kunst? Antworten darauf gibt die Ausstellung "Gomringer!", die heute, Freitag, Abend im Grazer Museum der Wahrnehmung eröffnet. Der Dichter Eugen Gomringer gilt als Begründer der Konkreten Poesie, die aus der gleichnamigen Kunstströmung hervorging. Anhand der Werke von 27 Künstlern versucht die Schau, Verbindungen und Parallelen herzustellen.

“Es war die lange Freundschaft zwischen dem Museum und Eugen Gomringer, die den Weg zu seiner ersten Großausstellung bereitete”, erzählte die Museumsleiterin Eva Fürstner im Gespräch mit der APA. Gomringer trat regelmäßig als Gast und Redner bei Veranstaltungen des früher als öffentliche Badeanstalt genutzten achteckigen Gebäudes in Erscheinung. “In der neuen Ausstellung soll Eugen Gomringers Bedeutung im Kontext seines literarischen Schaffens und seiner Arbeit zum bildnerischen Konstruktivismus deutlich werden. Sie verweist auch auf den Ort des Museums der Wahrnehmung in seiner Präsentation konkreter, konstruktiver Kunst”, erklärte Kurator Werner Wolf.

In der Ausstellung vertreten sind etwa der britische Bildhauer Tony Cragg, der für seine raumgreifenden Plastiken internationale Anerkennung erlangte und sein Landsmann John Carter, dessen Malereien aus ihrem Bilduntergrund in den Raum treten. Auch heimische Künstler wie Helga Philipp (1939-2002) sind vertreten, die auch als Pionierin der Op-Art und Kinetischen Kunst galt. Jüngst wurde ihr im Zürcher Museum Haus Konstruktiv unter dem Titel “Poesie der optischen Transformation” eine Ausstellung gewidmet.

Eugen Gomringer wurde am 20. Jänner 1925 als Sohn einer Bolivianerin und eines Schweizers in Südamerika geboren und studierte in Rom und Bern Politologie, Ökonomie und Kunstgeschichte. Er war Leiter des Schweizerischen Werkbundes und unterrichtete in den Fachbereichen Theorie der Ästhetik und Poesie in Düsseldorf und Bamberg. Neben seinem Engagement im Rat der documenta war er auch viele Jahre als Werbetexter im Stile der Konkreten Poesie aktiv. Seine umfangreiche Sammlung konkreter Kunst und Poesie bildete die Basis des 1992 eröffneten Museums für Konkrete Kunst in Ingolstadt. Im Jahr 2000 gründete er das Institut für Konstruktive Kunst und Konkrete Poesie im südfränkischen Rehau. Seine 1980 geborene Tochter Nora Gomringer wurde 2015 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet.