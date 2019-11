Schau zu Ehren von Fotografin Inge Morath in Rom geplant

Rom widmet der in Graz geborenen Magnum-Fotografin Inge Morath (1923-2002) eine Ausstellung. Im "Museo di Roma" im römischen Viertel Trastevere wird am Samstag die Ausstellung mit dem Titel "Inge Morath: Das Leben, die Fotografie" mit 140 Bildern und Dutzenden Dokumenten aus dem Leben der Fotografin eröffnet. Sie kann bis zum 19. Jänner 2020 besucht werden.

Die Ausstellung wurde vom Salzburger Ehepaar Brigitte Blüml-Kaindl und Kurt Kaindl, sowie von Marco Minuz kuratiert. Die Bilder stammen aus Moraths bedeutendsten Fotoreportagen, unter anderem in Russland, China, USA und Rumänien. Die Schau war bereits von März bis Anfang Juni im Ausstellungskomplex "Casa dei Carraresi" in Treviso, sowie von Ende Juni bis Ende September im Palazzo Ducale in Genua gezeigt worden.