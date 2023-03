"Schau!": Sammlung Belvedere präsentiert sich neu

Die Sammlung Belvedere präsentiert sich mit 400 Werken neu, von denen rund 60 im Haus zum ersten Mal ausgestellt sind: Der Leitgedanke dabei ist, "die Geschichte der Kunst aus Perspektive der Künstlerinnen und Künstler zu erzählen, die immer auch Zeitgenossen waren", sagte Generaldirektorin Stella Rollig am Montag bei einem Pressetermin. Die "Schau! - Die Sammlung Belvedere von Cranach bis EXPORT" soll unter anderem zeigen, wie eine Epoche jeweils die Kunst prägte.

Die Neuaufstellung im Oberen Belvedere sei eines der Großprojekte im 300-Jahr-Jubiläum, betonte Rollig. Warum man diese fünf Jahre nach der letzten Neupräsentation der Dauerausstellung vorgenommen habe? "Der Blick und die Zugänge zu den Beständen des eigenen Hauses ändern sich", so eine der Begründungen. Im Mittelpunkt der Überlegungen stand, wie Künstlerinnen und Künstler auf Umbrüche und Krisen reagieren und dabei selbst Teil der gesellschaftlichen Entwicklung sind.

Der chronologische Rundgang führt durch 800 Jahre künstlerischer Produktion, beginnend in der Romantik. Und "erstmals endet die Sammlungspräsentation nicht in den 50er Jahren", sagte Chefkuratorin Luisa Ziaja. Drei Räume wurden den (besonders auch feministischen) Avantgarden ab den 1960er- und den 1970er-Jahren gewidmet. Wichtige Neuerwerbungen wie das Gemälde "Der Speditionsunternehmer Paolo Preinitsch" von Giuseppe Tominz wurden in die Präsentation ebenso integriert wie Dauerleihgaben der tschechischen und ungarischen Avantgarde aus den Sammlungen Ivo Rotter und Carl Laszlo.