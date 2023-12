Scharfrichterbeil geht an österreichischen Kabarettisten

Bei seinen Gags blieb dem Publikum im Passauer Scharfrichterhaus beinahe das Lachen im Halse stecken - aber nur beinahe. Der österreichische Kabarettist David Stockenreitner hat die Jury am Mittwochabend mit seinem messerscharfen Humor überzeugt und ist mit dem Scharfrichterbeil 2023 ausgezeichnet worden. Der Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Nachwuchs-Kabarettisten im deutschsprachigen Raum.

Über Stockenreitner sagte Kerkeling nach der Siegerehrung: "Der hat den Vogel abgeschossen. So viel habe ich schon lange nicht mehr gelacht." Und weiter: "So komisch, so brillant, so auf den Punkt, so literarisch, so eine Bühnenpräsenz, so witzig, so charmant. Ich glaube und hoffe, das wird eine große Karriere."