Scharfer Beobachter politischer Vorgänge

Wie Rudolf Wacker zum bedeutenden Künstler wurde.

Im Kalender, den der Maler Rudolf Wacker (1893–1939) als Notizbuch für das Jahr 1939, sein Todesjahr, erwarb, sind nur noch wenige Eintragungen zu finden. Wichtig war es ihm, den Jahrestag seines Abschieds in den Krieg am 1. August 1914 und den s einer Rückkehr aus russischer Gefangenschaft am 14. September 1920 vorzumerken. Für Wacker habe der Krieg nie geendet, erklär t Jürgen Thaler, der den handschriftlichen Nachlass des Bregenzer Künstlers betreut, der zu den wichtigsten Vertretern der österreichischen Kunst der Zwischenkriegszeit zählt. Mit dem Fokus auf die prägenden Jahre unternimmt das Vorarlberg Museum eine Annäherung, zeigt zahlreiche Zeichnungen und Dokumente, die Wackers Auseinandersetzung mit Literatur, Kunst und Politik dokumentieren, die ihn das harte Lagerleben überstehen ließen. Aus überwiegend privaten Sammlungen, aus eigenen Beständen oder aus jenen der Stadt Bregenz stammen die Gemälde, die Wacker als besorgten Beobachter politischer Entwicklungen in Österreich ausweisen, als einen, der die „Herrschaft der Geistlosen“ kommen sah. Dass die Ausstellung „Wacker im Krieg“ heißt , obwohl diese Arbeiten, die vorwiegend der Neuen Sachlichkeit zuzuordnen sind, ab den 1920er- Jahren entstanden sind, sollte nicht irritieren.