Scharfe AK-Kritik an Regierung: Geschenke an Großkonzerne

Die Arbeiterkamm fordert von der Regierung bei der Steuerreform mehr Gerechtigkeit im System.

Fast 80 Prozent der Gesamtsteuerlast in Österreich würden derzeit die Arbeitnehmer und die Pensionisten durch die Lohnsteuer und die Verbrauchssteuern tragen, rechnet die Arbeiterkammer Vorarlberg anlässlich eine Pressekonferenz am Freitag vor. Die Regierung würde mit der Steurreform die Arbeitnehmer und Pensionisten im Vergleich zum ihrer Steuerlast zu wenig entlasten, kritisiert die AK. “Die Regierung will 1,7 Milliarden an die Unternehmer und nur 1,8 Milliarden Euro an die Arbeitnehmer und Pensionisten verteilen”, werden konkrete Zahlen genannt.