"Scharf wie ein Messer" - Europa kann für den WAC kommen

Mit einem 3:0-Sieg gegen die Austria hat der WAC den Status als dritte Kraft im österreichischen Fußball hinter Salzburg und dem LASK untermauert. Nun ist das Visier erstmals auf Europa gerichtet - am Donnerstag gibt es das Debüt in der Europa League bei Mönchengladbach. "Scharf wie ein Messer" würden seine Männer dort sein, versprach Trainer Gerhard Struber. Die Austria hat derweil andere Sorgen.

Auch in der kommenden Woche soll es in der Tonart weitergehen. In der Gruppe J der Europa League ist am Donnerstag (21.00 Uhr) Mönchengladbach der Auftaktgegner, und Borussia-Coach Marco Rose ist nicht nur Struber bestens bekannt, da er sich in Salzburg über Jahre mit ihm intensiv austauschen konnte. Die WAC-Profis, von denen viele Salzburg-Vergangenheit haben, sind mit der Philosophie des früheren Red-Bull-Erfolgstrainers ebenfalls vertraut.