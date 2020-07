Schampus im Luxus-Spa: Sylvie Meis (42) feiert ihren Junggesellinnenabschied

Sylvie Meis (42) feierte ihre letzten Tage als ungebundene Frau – und dabei ging es ganz schön wild zu!

Die ehemalige "Let’s Dance"-Moderatorin ist nach einigen gescheiterten Beziehungen endlich wieder mit einem Mann glücklich und jetzt sogar verlobt. Nun feierte sie ihren Junggesellinnenabschied in einem Luxus-Spa-Hotel und verbrachte ein feuchtfröhliches Wochenende mit ihren Freudinnen inklusive pinker Limousine, Wasserspielzeug in Form eines riesigen Verlobungsrings und einem goldenen Penis.

Die große Liebe

Luxus-Mädelswochende

Der zukünftige Herr Meis

Nicals Castello alias Norbert Zerbs wurde 1978 in Neuhaus am Rennweg geboren und scheint sich neben Sylvie besonders für die schönen Dinge des Lebens zu interessieren. In der Kunstwelt wurde er vor allem durch seine "The Kiss"-Skulpturen bekannt. Heute erzielen seine Werke auf Auktionen sechsstellige Preise. Zu seinen Kunden sollen dabei Weltstars wie Brad Pitt, Beyoncé und Paris Hilton zählen.