Schallenberg trifft deutschsprachige Außenminister im Tessin

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft heute (Freitag) seine deutschsprachigen Amtskollegen in der Schweiz. Er kommt mit den Außenministern Deutschlands (Heiko Mass), Liechtensteins (Dominique Hasler), Luxemburgs (Jean Asselborn) und der Schweiz (Ignazio Cassis) in Lugano zusammen. Das traditionelle Treffen findet in der Heimat von Cassis im Kanton Tessin statt. Die Themen sind unter anderem die Corona-Pandemie sowie europäische und internationale Fragen.

Zuletzt fand das Treffen der deutschsprachigen Außenminister im Juni 2020 in Kreuzlingen am Schweizerisches Bodenseeufer statt. Nach dem ersten Lockdown und den Grenzöffnungen sah Schallenberg Europa damals wieder auf dem Rückweg zur Normalität. "Wer hätte bei meinem letzten Besuch im vergangenen Juni daran gedacht, dass das Jahr eine derartige Achterbahnfahrt wird", sagte Schallenberg im Vorfeld des Treffens.

Der Außenminister erwartet sich einen Erfahrungsaustausch über den Kampf gegen Covid-19. Gerade die Pandemie habe gezeigt, "wie wichtig eine gute und vertrauensvolle Kooperation insbesondere zwischen Nachbarn ist". Schallenberg begrüßte auch den Schweizer Vorschlag zur Einrichtung einer Dialogplattform Bodensee zwischen den vier Anrainerstaaten Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Österreich. Die Bodenseeregion mit gut vier Millionen Einwohnern sei eine "pulsierende Region im Herzen Europas" sowie "auch ein Vorzeigemodell für einen Wachstumsmotor". Die Region erwirtschafte ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) wie Finnland.