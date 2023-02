Schallenberg trifft Chinas Außenpolitik-Chef in München

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Samstag (15.30 Uhr) am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit dem chinesischen Außenpolitik-Chef Wang Yi zusammen. Im Mittelpunkt des Gesprächs wird dabei der russische Aggressionskrieg in der Ukraine stehen, bei dem China "eine besondere geopolitische Verantwortung" trage, so Schallenberg im Vorfeld des Treffens gegenüber Journalisten. Diesbezüglich werde er "die prorussische Neutralität" Chinas ansprechen.

Das letzte Treffen der beiden liegt schon drei Jahre zurück und fand ebenfalls bei der Münchner Sicherheitskonferenz statt. Damals waren die beiden noch Amtskollegen. Mittlerweile ist Wang ins Politbüro aufgerückt und ist dort Chef der Außenpolitik-Kommission. Schallenberg stellte sein Gespräch mit Wang auch in einen größeren globalen Kontext und verwies auf sein Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken in der Vorwoche sowie auf eine geplantes Treffen mit dem indischen Chefdiplomaten Subrahmanyam Jaishankar Anfang März.

Der Krieg in der Ukraine finde zwar "auf europäischem Boden" statt, "aber er ist nicht mehr ein europäischer Krieg", so Schallenberg. Doch auf Weltebene tobe diesbezüglich ein "Kampf der Narrative", den die europäischen Staaten "noch nicht gewonnen haben", sagte er in Anspielung auf die Positionen Chinas oder auch Indiens. Mit dem chinesischen Staatsrat Wang wolle er einen "offenen Dialog" führen, "wo wir ohne Scheuklappen und ohne Naivität auf uns zugehen". So wolle er auch Menschenrechtsfragen wie den Bericht der früheren UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte zu den Uiguren ansprechen, aber auch wirtschaftliche Themen wie faire Handelsbeziehungen und eine geringere Abhängigkeit von Lieferungen essenzieller Güter aus China.