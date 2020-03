Schallenberg sprach mit Kollegen über Grenzkontrollen

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich am Donnerstag mit Amtskollegen der Nachbarländer Tschechien, Slowakei, Ungarn, Italien und Slowenien über die gemeinsame Bewältigung der Coronakrise ausgetauscht. Österreich sei ein besonderes Anliegen, dass Pendler aus den Nachbarländern weiter zur Arbeit kommen können, sagte eine Sprecherin Schallenbergs der APA.

"Die Minister waren sich einig, dass trotz der Grenzschließungen und Kontrollen die Versorgung der Bevölkerung weiter gewährleistet sein muss und der Güterverkehr daher so wenig wie möglich beeinträchtigt sein darf", sagte die Sprecherin. In der Frage der Pendler habe Österreich bereits eine Lösung mit Tschechien und Ungarn gefunden, mit der Slowakei werde diese noch gesucht. Schallenberg habe seine Amtskollegen auch über das österreichische Rückholprogramm für Reisende informiert. Man habe sich dabei gegenseitige Unterstützung zugesichert.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sagte am Donnerstag, dass die Grenzkontrollen an der deutschen Grenze insbesondere Transitreisende im Blick haben. So sollen frühzeitig Situationen wie jene am Grenzübergang Nickelsdorf zu Ungarn verhindert werden. Ungarn hatte in ihre Heimat zurückreisenden Bulgaren und Rumänen die Einreise verwehrt, weil unklar war, ob sie von den jeweiligen Heimatländern aufgenommen werden.