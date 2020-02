Schallenberg schließt USA-Besuch ab

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) schließt am Donnerstag seinen dreitägigen USA-Besuch ab. In der Früh ist Schallenberg beim "National Prayer Breakfast" zu Gast, bei dem auch US-Präsident Donald Trump eine Rede halten wird. Zu Mittag steht eine Diskussion mit Studenten und Professoren an der Princeton-University am Programm.

Das "Nationale Gebetsfrühstück" wird seit 1953 jeweils am ersten Donnerstag im Februar in Washington veranstaltet. An ihm nehmen traditionsgemäß der US-Präsident sowie Mitglieder des Kongresses und der Regierung, religiöse Würdenträger, sowie rund 3.500 Gäste teil, darunter Vertreter aus gut hundert Ländern. Die Debatte an der Princeton University ist dem Thema "Europe and the World - a post-Brexit assessment" gewidmet. Die Rückkehr der Delegation nach Wien ist für Freitag früh (MEZ) vorgesehen.