Schallenberg nimmt an ASEM-Treffen in Madrid teil

Am Montag treffen sich die Außenminister aus 51 Staaten beim Asien-Europa-Treffen (ASEM), das heuer unter dem Motto "Asien und Europa: Gemeinsam für einen effektiven Multilateralismus" steht, in Madrid. "Die Untergrabung des Multilateralismus und der regelbasierten Weltordnung ist derzeit eine unserer größten Sorgen", sagte Außenminister Alexander Schallenberg im Vorfeld gegenüber der APA.

Das ASEM-Außenministertreffen findet alle zwei Jahre statt, abwechselnd in Asien und Europa. Zuletzt trafen sich die Außenminister 2017 in Myanmar. Beim heurigen Treffen soll die Kooperation zwischen Asien und Europa ausgebaut werden, um die steigenden globalen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Den Vorsitz des Treffens wird der neue EU-Außenbeauftragte Josep Borrell führen.

"Niemals zuvor in der Weltgeschichte ist die Menschheit mehr miteinander vernetzt gewesen", so Schallenberg laut Redetext am Montag in Madrid. Herausforderungen wie der Klimawandel, Migration und Terrorismus seien von ihrer Definition her global und bräuchten daher auch globale Antworten. Doch sei es paradox, dass man sich nicht auf eine Blütezeit der internationalen Kooperation hinbewege, sondern die multilaterale Diplomatie zunehmend unter Druck komme.