Schallenberg hält Rede vor UNO-Generalversammlung

Außenminister Schallenberg bei UNO-Generalversammlung in New York

Außenminister Schallenberg bei UNO-Generalversammlung in New York ©APA/AUSSENMINISTERIUM

Außenminister Schallenberg bei UNO-Generalversammlung in New York ©APA/AUSSENMINISTERIUM

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird am Donnerstag eine Rede vor der UNO-Generalversammlung halten. Die Ansprache im Rahmen der Generaldebatte im Headquarter der Vereinten Nationen in New York ist für den Abend angesetzt. Am Donnerstag sind weiters unter anderen Ansprachen von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, EU-Ratspräsident Charles Michel, Chinas Vizepräsident Han Zheng und der französischen Außenministerin Catherine Colonna vorgesehen.

Schallenberg wird laut Agenda zudem bilaterale Gespräche mit seinen Amtskollegen aus Israel (Eli Cohen) und Laos (Saleumxay Kommasith) führen. Im Rahmen der "High Level Week" in New York hatte Schallenberg angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine oder Herausforderungen wie dem Klimawandel bereits von einem "Stresstest für den Multilateralismus" gesprochen.