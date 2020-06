Schallenberg: Diskussionen zwischen Türkis und Grün "normal"

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sieht in der Außen- und Europapolitik keinen Dissens mit dem grünen Koalitionspartner. Es sei "völlig normal, dass es Diskussionen gibt", sagte Schallenberg im APA-Interview. Es sei "völlig legitim", dass es unterschiedliche Zugänge oder auch "Unterschiede in der Tonalität" gebe. "Das halte ich sogar für belebend", fügte Schallenberg hinzu.

"Wesentlich ist für mich, und das ist auch der Fall, dass wir in den internationalen Organisationen und in den Gremien der Europäischen Union mit einer Stimme und mit einer Position auftreten", unterstrich Schallenberg, der schon kurz nach seinem Amtsantritt mit einer als öffentliche Zurechtweisung seines Regierungskollegen Rudi Anschober (Grüne) interpretierten Aussage zum Thema Flüchtlingspolitik für Aufsehen gesorgt hatte. Jüngst distanzierten sich Grün-Politiker auch in der Frage des EU-Budgets und der Finanzierung der EU-Coronahilfen von der Linie der Kanzlerpartei ÖVP.

"Das sind in Wirklichkeit keine Konflikte, sondern vielleicht unterschiedliche Zugänge", sagte Schallenberg dazu. Er betonte die "sehr gute Gesprächsebene" mit dem Koalitionspartner und die "sehr starke Konsensbasis" der beiden Regierungsparteien in der Außen- und Europapolitik. "Das deckt einen ganz großen Teil dieser Themenbereiche ab", nannte Schallenberg konkret etwa den Westbalkan, den Umgang mit Russland oder die transatlantischen Beziehungen.

Dass Österreich der Islamophobie weniger Aufmerksamkeit widme als etwa dem Antisemitismus, stellte der Außenminister in Abrede. Zugleich betonte er, dass Österreich in Sachen Antisemitismus "eine eigene historische Verantwortung" habe und es daher "eine besondere Sensibilität" geben müsse. Von einer Entfernung des großen Denkmals für den christlichsozialen Wiener Bürgermeister Karl Lueger, der ein notorischer Antisemit und Wegbereiter von Adolf Hitler war, will Schallenberg aber nichts wissen. "Wir dürfen hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten", sagte er. Die Gesellschaft habe mehr von einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema. "Das Thema in den Kontext zu stellen, und zu hinterfragen, sind Zugänge, die ich eher begrüßen würde, als jetzt abreißen und verräumen."