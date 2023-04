Schallenberg wird am Sonntagnachmittag in Hanoi erwartet (Archivbild)

Schallenberg wird am Sonntagnachmittag in Hanoi erwartet (Archivbild) ©APA/AFP

Schallenberg wird am Sonntagnachmittag in Hanoi erwartet (Archivbild) ©APA/AFP

Schallenberg beginnt Besuch in Vietnam

Vietnam bekommt am Sonntag seltenen Besuch aus Österreich: Als erster Außenminister seit 28 Jahren besucht Alexander Schallenberg (ÖVP) das südostasiatische Land. Schallenberg wird am Nachmittag (Ortszeit) in der Hauptstadt Hanoi erwartet. Für Montag sind Treffen unter anderem mit Außenminister Bui Thanh Son, Regierungschef Pham Minh Chinh sowie Planungsminister Nguyen Chi Dung angesetzt.

Schallenberg wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet, angeführt vom WKÖ-Vizepräsidenten Philipp Gady. Die insgesamt 21 Unternehmenschefs hoffen auf konkrete Ergebnisse eines am Montag stattfindenden Wirtschaftsforums mit einheimischen Unternehmern und Behördenvertretern.

Der kommunistische Staat gilt nicht nur als großer Hoffnungsmarkt, sondern auch als potenzieller Verbündeter des Westens bei der Eindämmung der immer aggressiver auftretenden Weltmacht China. Für Schallenberg steht die Reise im Kontext einer "strategischen Hinwendung Österreichs zum asiatisch-pazifischen Raum". Die Region sei "im Umbruch", es würden dort "die Karten neu gemischt".

Politisch dürfte der Außenminister seine Visite nutzen, um für die Sichtweise Europas im russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine zu werben. Vietnam hat sich zwar bei UNO-Resolutionen gegen die Aggression enthalten, ist aber aufgrund seiner leidvollen Geschichte an guten Beziehungen zu allen großen Weltmächten interessiert. Dazu zählt auch der ehemalige Kriegsgegner USA, mit dem Mitte der 1990er-Jahre wieder politische und wirtschaftliche Beziehungen aufgenommen wurden. Diese haben jüngst an Relevanz zugenommen. So haben viele US-Unternehmen ihre Fertigungsstätten aus Sicherheitsgründen von China nach Vietnam verlegt.