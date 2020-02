Schallenberg beginnt Besuch in USA

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) beginnt am Dienstag einen dreitägigen Besuch in den USA. Am frühen Abend (Ortszeit) trifft Schallenberg in New York UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Der Besuch bei Guterres zeige Österreichs Unterstützung "für die UNO sowie für eine auf Regeln basierte internationale Ordnung und das Prinzip des Multilateralismus", betonte das Außenministerium.

Nur gemeinsam könnten große globale Herausforderungen wie Klimaschutz oder Abrüstung gelöst werden. Schallenberg werde mit Guterres auch über die Situation am Persischen Golf sowie die Lage in Syrien und Libyen sprechen. Am Mittwoch folgt in Washington ein Gespräch mit seinem US-Amtskollegen Mike Pompeo. Am Donnerstag steht in der US-Hauptstadt das traditionelle "National Prayer Breakfast" auf dem Programm, bei dem Präsident Donald Trump eine Rede halten wird.