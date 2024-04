Schallaburg-Schau zeigt "Renaissance einst, jetzt & hier"

Die Schallaburg in Niederösterreich lädt mit der Schau "Renaissance einst, jetzt & hier" zu einer Zeitreise in eine Ära voller revolutionärer Ideen und bahnbrechender Entdeckungen. Beleuchtet wird nicht nur die historische Bedeutung der Epoche, sondern auch der Einfluss auf die moderne Gesellschaft. Zum 50-jährigen Bestehen als Ausstellungszentrum wird laut einer Aussendung auch das Schlossareal verstärkt miteinbezogen. Die offizielle Eröffnung fand Freitagnachmittag statt.

"In der Renaissance beflügelten Neugierde und kultureller Austausch die Wissenschaften, Erfindungsreichtum traf auf künstlerische Innovation. Die Ausstellung macht das anhand eindrucksvoller Zeugnisse der Epoche sichtbar und verwebt sie mit der Geschichte der renaissancezeitlichen Bauherren der Schallaburg: den Losensteinern", sagte Kurator Robert Gander. Die Geschichte des Schlosses im Bezirk Melk ist Ausgangspunkt der Schau, die in 16 Räumen bzw. Orten eine Hommage an die Vergangenheit darstellt, aber auch Brücken zur Gegenwart baut. Weitere Hauptthemen sind neben der Schallaburg selbst die Menschen der Renaissance und die Erforschung der Welt, von der Astronomie bis zum Buchdruck. Zu sehen sind Objekte aus österreichischen und internationalen Sammlungen.