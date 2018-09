Schairer beendet nach Olympia-Sturz Snowboard-Karriere

Etwas mehr als sieben Monate nach seinem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen in Südkorea hat Snowboardcrosser Markus Schairer seinen Rücktritt vom aktiven Sport erklärt. Der Vorarlberger hatte bei dem schlimmen Unfall vergangenen Februar in Bokwang einen Halswirbelbruch erlitten, der zum Glück keine bleibenden Schäden zur Folge hatte.

Unmittelbar nach der Rückkehr Schairers aus Pyeongchang war der gebrochene fünfte Halswirbel bei einer Operation im LKH Feldkirch mit einer Platte stabilisiert worden. Schairer hatte danach wieder zu trainieren begonnen. “Der dreimonatige Heilungsprozess nach der Operation ist sehr gut verlaufen. Aber mit dem Anstieg der Trainingsbelastung musste ich erkennen, dass die Regeneration viel mehr Zeit in Anspruch nimmt als vor dem Sturz. Auch wenn es mir extrem schwer fällt, muss ich akzeptieren, dass der Zeitpunkt gekommen ist, um meine Karriere zu beenden”, erklärte Schairer am Freitag.

Der Vorarlberger hatte über ein Jahrzehnt zur absoluten Weltelite im Snowboardcross gezählt. 2008/09 gewann der Montafoner den SBX-Gesamtweltcup und raste zudem in derselben Saison in Gangwon (KOR) zu WM-Gold. Im Jänner 2013 holte er sich im kanadischen Stoneham mit Silber seine zweite WM-Medaille. Dazu stehen im Weltcup vier Siege im Einzel, ein Triumph im Team zusammen mit seinem Vorarlberger Landsmann Alessandro Hämmerle sowie zwölf weitere Podestplätze (8 im Einzel, 4 im Team) für Schairer zu Buche.

Die Liste der Erfolge wäre wohl noch um einiges länger, wäre der 31-Jährige nicht immer wieder von Verletzungen gebremst worden. So zog sich der dreimalige Olympia-Teilnehmer unmittelbar vor den Winterspielen 2010 in Vancouver bei einem Crash bei den X-Games in Aspen (USA) mehrere Rippenbrüche zu. Trotzdem ging er in Kanada an den Start, war aber aufgrund der schmerzhaften Verletzung stark gehandicapt und musste sich mit Platz 23 zufriedengeben.