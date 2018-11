Schätze der Prinzen zwischen Wien und Florenz

Porzellan als Spiegel der Kunst und der sozialen Wandlungen im Florenz des 18. Jahrhunderts unter der Führung der Großherzöge der Toskana Habsburg-Lothringen: Mit diesem Thema befasst sich die Ausstellung "Zerbrechliche Schätze der Prinzen: Die Wege des Porzellans zwischen Wien und Florenz", die am Dienstag im Palazzo Pitti in Florenz eröffnet wurde.

Hochkarätige Porzellangefäße und -skulpturen sowie Tafelporzellan zeigt die bis zum 10. März 2019 geöffnete Ausstellung, die eine Übersicht über das Schaffen zweier Porzellanmanufakturen bietet, die nach Meissen als die frühesten Produktionsstätten dieser Art in Europa gelten: Die Manufakturen Du Paquier in Wien und Carlo Ginori in Doccia bei Florenz. Die circa 250 Exponate stammen aus den Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein sowie aus verschiedenen europäischen Museen und anderen Privatsammlungen, darunter aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien (KHM) und dem Belvedere. Auch die Uffizien, das Metropolitan Museum in New York und die Eremitage in Sankt Petersburg haben Exponate ausgeliehen.