Schadenereignis am Rhein wäre "Genickbruch für das Land"

Landesrat Christian Gantner war am Montag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über den Starkregen vergangenes Wochenende und darüber, welche Schutzkonzepte getroffen werden.

Der Starkregen am Wochenende hatte auch in Österreich zu Überflutungen geführt. Nun scheint sich die Lage zu entspannen. Die Notwendigkeit des Hochwasserschutzprojekts Rhesi ("Rhein: Erholung und Sicherheit") wird aktuell von der Vorarlberger Landesregierung stark betont. Wie es um das Projekt bestellt ist und welche Schutzkonzepte sonst getroffen werden, darüber redet Pascal Pletsch heute mit Sicherheitslandesrat Christian Gantner in "Vorarlberg LIVE".