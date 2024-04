Schäden nach neuen russischen Angriffen in der Ukraine

Nach neuen russischen Drohnenangriffen in der Ukraine haben Behörden in den südlichen Gebieten Odessa und Mykolajiw von Schäden berichtet. Im Gebiet Odessa haben Trümmer einer abgeschossenen Drohne ein Objekt der Transportlogistik und eine Tankstelle beschädigt, wie die Behörden am Montag mitteilten. Im Gebiet Mykolajiw sei durch abgeschossene Drohnenteile eine Elektroleitung beschädigt worden, wodurch in 14 Ortschaften der Strom ausgefallen sei.

Verletzte habe es in den Fällen nicht gegeben. Insgesamt seien 17 von 24 Drohnen abgeschossen worden, teilte die Luftstreitkräfte in Kiew mit. Im Gebiet Saporischschja meldeten die ukrainischen Behörden drei Tote nach und drei Verletzte nach Artilleriebeschuss. Die teils von russischen Truppen besetzten Region Saporischschja ist schwer umkämpft. Moskaus Armee will das annektierte Gebiet komplett unter seine Kontrolle bringen.

Bereits am Sonntag waren in der Region ukrainischen Angaben zufolge drei Menschen durch russische Angriffe getötet worden. Bei einem Drohnenangriff wurde auch das Atomkraftwerk Saporischschja, das sich in Frontlinie befindet, beschädigt.

Laut den ukrainischen Behörden waren auch die Regionen Kirowohrad, Chmelnyzkyj und Schytomyr von den Drohnenangriffen betroffen. Zudem sei eine russische Ch-59-Rakete über der Region Dnipropetrowsk abgeschossen worden. Nach dem Angriff in der Region Schytomyr warnten die Behörden vor Luftverschmutzung. "Russland hat in der Nacht eine Infrastruktureinrichtung der Stadt angegriffen", teilt der Stadtrat von Swjahel auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Derzeit bestehe eine direkte Bedrohung durch Luftverschmutzung. "Es wird empfohlen, sich in Innenräumen mit geschlossenen Fenstern aufzuhalten", schreibt die Behörde. Zivilisten seien bei dem Angriff nicht zu Schaden gekommen.