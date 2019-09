Scala-Gewerkschaften bedauern Pereira-Abgang

Die Gewerkschaften der Mailänder Scala sind besorgt, dass das Opernhaus wegen des bevorstehenden Intendantenwechsels über zwei Monate lang ohne Leitung bleiben könnte. Darüber beschwerten sie sich beim Mailänder Bürgermeister, Giuseppe Sala, Präsident der Scala-Stiftung. Alexander Pereira verlässt am 15. Dezember das Mailänder Theater.

Der ursprünglich im Juni 2021 geplante Wechsel von Staatsopern-Chef Dominique Meyer von Wien an die Mailänder Scala wird daher vorverlegt. Meyer einigte sich mit der Scala, schon am 1. März 2020 die Führung des Opernhauses zu übernehmen. Pereira verlässt am 15. Dezember Mailand, eine Woche nach der Saisoneröffnung mit "Tosca" am 7. Dezember, und zieht zum Florentiner Opernhauses "Maggio musicale fiorentino".