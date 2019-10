Scala: Chailly rechnet mit guter Zusammenarbeit mit Meyer

Scala-Musikdirektor Riccardo Chailly rechnet mit einer positiven Zusammenarbeit mit Staatsoperndirektor Dominique Meyer, der das neue Amt als Scala-Intendant mit 1. März 2020 antreten wird. "Ich habe mit Meyer ein erstes, sehr freundschaftliches Treffen gehabt, bei dem wir uns über Ideen und Pläne ausgetauscht haben", sagte Chailly im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Il Giornale".

"Mich interessiert vor allem die Qualität der Zusammenarbeit. Ich wünsche mir ein festes Team, in dem man die künstlerischen Ideen miteinander teilt", sagte Chailly, der an der Scala-Saisoneröffnung am 7. Dezember mit "Tosca" arbeitet. Die Sopranistin Anna Netrebko übernimmt die Titelpartie. Regisseur ist der Italiener Davide Livermore, der bereits mit Verdis "Attila" bei der Saisoneröffnung am 7. Dezember 2018 einen Erfolg gelandet hatte.