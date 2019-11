SC Mühlebach mit neuen Trainingsmöglichkeiten

Neue Schanzen und Materialhütte für Dornbirns Freestyler.

Dornbirn. Das Jahr 2019 wird in der Vereinsgeschichte des SC Mühlebach Dornbirn einen ganz besonderen Stellenwert einnehmen. Durch die neu installierte Sparte Freestyle wurden neue Maßstäbe gesetzt. Neben den sportlichen Erfolgen von Julius Forer, der in den olympischen Disziplinen Slopestyle und Big Air als erster Vorarlberger die Aufnahme in den ÖSV Freeski B-Kader geschafft hat, setzte der Verein mehrere bahnbrechende Projekte in die Tat um.

Bereits im Frühjahr wurde die Bewilligung zum Bau des Wasserschanzen-Zentrums Rheinauen/Hohenems/Altach von der BH Dornbirn in Zusammenarbeit mit Roman Stadelmann, erteilt. Durch den enormen Einsatz von SC Mühlebach-Vereinskassier Erich Fussenegger konnten zahlreiche Vorarlberger Kleinbetriebe für Materialspenden, die für den Bau der Wasserschanzenanlage notwendig waren, gewonnen werden. Freiwillige Fachkräfte, Freestyler und zahlreiche Vereinsmitglieder engagierten sich in ihrer Freizeit in unzähligen Stunden, um den Bau voranzutreiben. „Mit dem kleinen Freestyle-Eigenbudget, das durch unsere zusätzlichen Sponsoren aufgestockt werden konnte und den geringen Förderungsmitteln, war es ohnehin nicht möglich Arbeiten an Unternehmen zu übergeben“, so Fussenegger. Trotz aller Hürden wurden die beiden ersten Schanzen – von insgesamt vier geplanten – schließlich am 1. August 2019 in Betrieb genommen. Damit gehörten die langen Trainingsanreisen und finanziellen Belastungen zu den Wasserschanzen im Ausland der Vergangenheit an.