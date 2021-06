SC Admira gewinnt erstes Vorbereitungsspiel

Mit einem glatten 6:0 Sieg startet der SC Admira souverän in die Vorbereitung.

Dornbirn. Fast ein bisschen EM-Stimmung herrschte vergangenen Freitag auf dem Sportplatz in Kennelbach – obwohl eigentlich „nur“ ein Testspiel der Kennelbacher gegen den Eliteliga-Neuling SC Admira Dornbirn anstand. Strahlende Gesichter wohin man blickte – auf und abseits vom Spielfeld. Die Rückkehr zum fast normalen Fußballalltag sorgt in diesen Tagen für absolute Hochstimmung unter den Sportlern wie auch den Fans – sei es bei der Europameisterschaft, oder eben auch bei einem Vorbereitungsspiel im Ländle.

„Die Vorfreude auf ein Testspiel war selten so groß. Nach so einer langen Zeit ohne Fußball, konnten wir es kaum erwarten wieder auf dem Platz zu stehen und die große Anzahl von Anhängern aus beiden Lagern zeigte, dass dies auch für die Zuschauer galt“, so Admira-Coach Herwig Klocker, der es kaum erwarten kann, das Abenteuer „Eliteliga“ mit seiner Mannschaft zu starten.

Die Blauen aus dem Rohrbach krönten sich in der vergangenen (verkürzten) Saison zum Meister und feierten damit den Aufstieg in die Eliteliga. Aufgrund der erfolgreichen Herbstmeisterschaft in der Vorarlbergliga, mit nur eine Niederlage in 14 Spielen, sicherte sich die Klocker-Elf den ersten Platz und schaffte damit den Aufstieg in die höhere Spielklasse.