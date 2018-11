SC Admira gewinnt Derby gegen Hella DSV

Mit einem weiteren Sieg verabschiedet sich die Klocker-Elf in die Winterpause.

Dornbirn. Der Favoritenrolle beim Dornbirner Stadtderby wurde der Hella DSV vergangenen Sonntag nicht gerecht und sorgte für große Enttäuschung bei den Haselstauder Fans. Der SC Admira Dornbirn hingegen setzte seine Siegesserie souverän fort und ließ den Gastgebern keine Chance. So legte Thomas Griesebner in der 55. Minute verdient mit seinem ersten Treffer vor, sechs Minuten später erhöhte Leopold Arnus auf 2:0 und Philipp Stoss setzte in Minute 89. mit seinem achten Treffer den perfekten Schlusspunkt für die Klocker-Elf. Damit rückt das Team aus dem Forach in der Vorarlbergliga auf den achten Platz vor, der Hella DSV überwintert auf dem fünften Tabellenrang.