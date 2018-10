SC Admira Dornbirn wieder auf Erfolgskurs

Die Admiraner besiegen Wolfurt in einem packenden Duell.

Wolfurt/Dornbirn. Nach dem 3:0 Sieg gegen Feldkirch vergangene Woche, sicherte sich der SC Admira letzten Sonntag weitere drei Punkte. Auswärts traf die Klocker-Elf auf den Tabellendritten FC Wolfurt. Die Zuschauer bekamen eine äußerst spannende und sehenswerte Fußballpartie geboten. So waren es die Gäste aus Dornbirn, die in der 14. Minute erstmals trafen. Philipp Stoss brachte die Admira verdient in Führung. Lange Zeit sah es auch so aus, dass die Dornbirner das Match klar für sich entscheiden. Nachdem einige Chancen nicht verwertet wurden und Wolfurt in der zweiten Halbzeit dann doch ordentlich Gegenwehr zeigte, mussten die Gäste aus dem Forach dementsprechend das 1:1 durch ein Eigentor hinnehmen. Doch das Team von Herwig Klocker bewies Moral und demonstrierte eine beeindruckende Mannschaftsleistung. Direnc Borihan war es dann, der mit seinem Treffer in der 75. Minute schließlich den Sieg zum 2:1 besiegelte.