SC Admira bringt einen Punkt aus Andelsbuch mit

Andelsbuch/Dornbirn. Die Admira-Fans müssen in Sachen „erster Frühjahrssieg“ noch etwas Geduld walten lassen.

Vergangenes Wochenende traf das Team aus dem Forach in der 21. Runde der Vorarlbergliga und beim ersten Auswärtsspiel der Rückrunde auf den FC Andelsbuch. Nach der bitteren Auftaktheimniederlage gegen Lustenau wollte die Klocker-Elf unbedingt punkten, allerdings musste man sich am Ende lediglich mit einem Punkt zufriedengeben.

Die Partie begann vielversprechend. In der 20. Minute waren es aber die Gastgeber, die mit einem Freistoßtor in Führung gingen. Die Antwort der Dornbirner folgte aber schon drei Minuten später und Ahmet Caner brachte mit seinem Ausgleichstreffer seine Mannschaft zurück ins Spiel. Ein verwandelter Elfmeter von Frederic Winner in der 32. Minute brachte die Admiraner schließlich in Führung und schuf damit beste Voraussetzungen für einen Sieg. In der zweiten Halbzeit schwächelten die Dornbirner dann allerdings, waren vor dem Tor zu wenig effektiv und ließen auch noch einen weiteren Treffer der Andelsbucher (Simon Walch 52. Minute) zu. Das 2:2 besiegelte am Ende auch die nervenaufreibende Partie.